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Birkenstock Aktie

Birkenstock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EXD1 / ISIN: JE00BS44BN30

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22.05.2026 20:22:32

Why Birkenstock Holding Rocketed Higher This Week

Shares of Birkenstock Holdings (NYSE: BIRK) rallied 32.3% this week through Friday, at 1:30 p.m. EDT, according to data from S&P Global Market Intelligence.Birkenstock bounced hard off its all-time lows this week. While "all-time low" sounds bad, the company held its IPO in October 2023, so it hasn't been public for very long.This week, management made it clear it believes the low stock price is unwarranted. On Thursday, Birkenstock announced an accelerated $250 million stock buyback. That message clearly resonated with investors who quickly snatched up shares on the news. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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