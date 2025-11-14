Bitfarms Aktie

Bitfarms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PMY9 / ISIN: CA09173B1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 21:12:54

Why Bitfarms Stock Absolutely Tanked This Week, Sinking Nearly 30%

Compared to Friday's close last week, shares of cryptocurrency mining company Bitfarms (NASDAQ: BITF) have absolutely plunged. Down 29% over the past five days, there are few companies in the market that can match such an ugly weekly return, raising the question: What is going on with this sector?Many investors have noted that there are some potential lights at the end of the tunnel for many Bitcoin miners, such as Bitfarms. These companies are aggressively shifting their business models toward using their computing resources to support data center, cloud, and AI ambitions. Those catalysts should, in theory, play into a bullish thesis for those looking to invest in companies that essentially provide computing power to the market.But not so fast: Let's dive into what drove Bitfarms lower this week, and why this decline looks to be one that could be too dangerous to get contrarian about.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bitfarms Ltd Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Bitfarms Ltd Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bitfarms Ltd Registered Shs 2,22 -3,10% Bitfarms Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16:23 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.25 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen