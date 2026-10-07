Hills Aktie
WKN: 534484 / ISIN: AU000000HIL8
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07.10.2026 23:46:36
Why Black Hills Stock Rocketed Higher Today
Shares of Black Hills Corporation (NYSE:BKH) were trading sharply higher on Wednesday, soaring as much as 10.2% in early trading. By the time the market closed, the stock was still up 7.2%.
The catalyst that sent the gas and electric utility stock higher was a long-term data center deal with Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG).
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21.07.26
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Analysen zu Hills Ltd
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