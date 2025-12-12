Bloom Energy Aktie
WKN DE: A2JQTG / ISIN: US0937121079
|
12.12.2025 19:39:43
Why Bloom Energy Stock Dropped Today
SpaceX is planning to IPO, and this could be bad news for Bloom Energy (NYSE: BE) stock. Shares of the fuel cell stock, which also produces hydrogen for use as fuel cell-fuel, sank 8.5% through 1:25 p.m. ET Friday.They may have even farther to fall if this news pans out.Image source: Bloom Energy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
