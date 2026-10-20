Why Braze Stock Skyrocketed Today

Shares of Braze (NASDAQ:BRZE) were soaring Tuesday morning on news that the software-as-a-service stock was being acquired by Salesforce (NYSE:CRM) for $5.66 billion.

Braze stock was up 51.1% as of 10:10 a.m. ET on the news, while Salesforce was down 0.6% after dipping as much as 3% as investors assessed the wisdom of the deal for the cloud software giant.

Image source: Getty Images.

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