Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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09.07.2026 02:30:00
Why Broadcom Stock Fell 15% in June
Shares of Broadcom (NASDAQ: AVGO) were among the losers last month, tumbling after its second-quarter earnings at the beginning of June despite solid results.The company's AI revenue, while strong, fell short of estimates, and management acknowledged that Google, a major customer, was diversifying its sourcing for custom chips, or ASICs.As a result, the stock finished the month down 15%, according to S&P Global Market Intelligence. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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