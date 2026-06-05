Going Aktie

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WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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05.06.2026 16:05:46

Why Broadcom Stock Is Still Going Down

Broadcom (NASDAQ: AVGO) stock closed down 12.6% yesterday, despite squeaking past analyst forecasts for Q2 2026 earnings. Shares of the specialty semiconductor maker continued to slide in Friday morning trading, and are down 4.2% through 9:45 a.m. ET.But does Broadcom stock deserve to get sold off so hard after an earnings beat?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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