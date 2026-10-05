Robinson PLCShs Aktie
WKN: A0B6TW / ISIN: GB00B00K4418
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05.10.2026 20:27:15
Why C.H Robinson Stock Was Tumbling Today
Shares of C.H. Robinson (NASDAQ:CHRW) were taking a dive today after North America's largest freight brokerage said it would acquire RXO (NYSE:RXO) in a stock-and-cash transaction for $5.8 billion, including debt.
However, investors gave the deal a clear thumbs-down, showing they either thought Robinson was overpaying for RXO or they didn't like the acquisition at any price.
As of 1:37 p.m. ET, C.H. Robinson stock was down 12.7% on the news, while RXO had gained 21.9%.
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