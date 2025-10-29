WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
29.10.2025 17:58:22
Why Camping World Stock Was Sliding Today
Shares of Camping World (NYSE: CWH), the world's largest seller of recreational vehicles (RVs), were moving lower today after the company topped estimates in its third-quarter earnings report, but said that it had identified some accounting misstatements from a year ago, which is often a red flag for investors.As a result, the stock was down 18.5% as of 9:54 a.m. ET.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!