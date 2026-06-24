Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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24.06.2026 17:10:01
Why Cerebras Systems Stock Crashed Today
Recent artificial intelligence chip IPO Cerebras (NASDAQ: CBRS) stock is off to a rocky start after its first earnings report as a public stock last night.Analysts weren't optimistic about Cerebras -- which is still a start-up, after all -- forecasting a $0.16-per-share loss on sales of $180.8 million for fiscal Q1 2027. Cerebras's actual news was worse, with losses totaling $0.22 per share despite sales coming in ahead of estimates at $193.4 million. As of 10:50 a.m. ET, Cerebras stock is down 16.2%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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