Why Chad may be drawn into Sudan's war
Chad has closed down its border with Sudan, saying it does not want the conflict to spread. Experts accuse it, however, of supplying arms to the RSF, one of the warring factions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
