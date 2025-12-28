Chart Industries Aktie
WKN DE: A0KDX9 / ISIN: US16115Q3083
|
28.12.2025 19:10:14
Why Chart Industries Just Became an $88 Million Bet and 11% Position for a Global Macro Fund
São Paulo-based Absolute Gestao de Investimentos initiated a new stake in Chart Industries (NYSE:GTLS), adding 440,746 shares valued at approximately $88.22 million, according to a November 13 SEC filing.Absolute Gestao de Investimentos disclosed a new position in Chart Industries (NYSE:GTLS), acquiring 440,746 shares during the third quarter. The stake, worth $88.22 million as of September 30, was revealed in a filing with the Securities and Exchange Commission (SEC) dated November 13. The fund reported 35 equity positions totaling $769.14 million in U.S. assets.The new position in Chart Industries represents 11.47% of Absolute Gestao de Investimentos' 13F reportable AUM as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chart Industries Incmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Chart Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Chart Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Chart Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)