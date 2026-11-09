Cinemark Holdings Aktie
WKN DE: A0MK44 / ISIN: US17243V1026
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09.11.2026 22:25:05
Why Cinemark Stock Is Up Today
Shares of Cinemark Holdings (NYSE:CNK) climbed 5% on Monday, continuing the movie theater chain's post-earnings announcement rally.
Image source: Getty Images.
Cinemark reported solid third-quarter results last week. Revenue rose 24% year over year to nearly $1.1 billion, driven by an 18% jump in attendance to 64 million patrons.
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Nachrichten zu Cinemark Holdings Inc
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02.11.26
|Ausblick: Cinemark legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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29.07.26
|Ausblick: Cinemark mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cinemark Holdings Inc
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