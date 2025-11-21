Circle Internet Group Aktie
WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079
|
21.11.2025 23:07:33
Why Circle Internet Group Stock Fell 12.9% This Week
Shares of Circle Internet Group (NYSE: CRCL) fell 12.9% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The stablecoin issuer keeps falling to new lows, breaking briefly below its opening day price after its initial public offering (IPO) earlier this year. A wider wash-out in the cryptocurrency market and a falling Bitcoin price are likely bringing down Circle Internet stock.Last week, Circle Internet Group released its third-quarter earnings, showing impressive growth and improving profitability. Does that make the stock a buy on this recent price dip? When Bitcoin falls, it tends to bring down anything related to cryptocurrencies along with it. This week has been one of the worst for the flagship cryptocurrency in a long while, with the price of Bitcoin in US dollars down 20% in the last month as of this writing on November 21st, 2025. It is currently trading at a price of $85,000.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Circle Internet Group
|61,80
|0,00%
