Circle Internet Group Aktie

Circle Internet Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A417ZL / ISIN: US1725731079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
21.11.2025 23:07:33

Why Circle Internet Group Stock Fell 12.9% This Week

Shares of Circle Internet Group (NYSE: CRCL) fell 12.9% this week, according to data from S&P Global Market Intelligence. The stablecoin issuer keeps falling to new lows, breaking briefly below its opening day price after its initial public offering (IPO) earlier this year. A wider wash-out in the cryptocurrency market and a falling Bitcoin price are likely bringing down Circle Internet stock.Last week, Circle Internet Group released its third-quarter earnings, showing impressive growth and improving profitability. Does that make the stock a buy on this recent price dip? When Bitcoin falls, it tends to bring down anything related to cryptocurrencies along with it. This week has been one of the worst for the flagship cryptocurrency in a long while, with the price of Bitcoin in US dollars down 20% in the last month as of this writing on November 21st, 2025. It is currently trading at a price of $85,000.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Circle Internet Groupmehr Nachrichten

Analysen zu Circle Internet Groupmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Circle Internet Group 61,80 0,00% Circle Internet Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:09 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
01:51 KW 47: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.11.25 KW 47: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.11.25 Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im 3. Quartal 2025 investiert
20.11.25 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Am heimischen Aktienmarkt waren am Freitag Verluste zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kämpfte ebenso mit Abgaben. Die Wall Street verzeichnete Gewinne. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen