CleanSpark Aktie
WKN DE: A2PWWQ / ISIN: US18452B2097
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26.11.2026 01:10:39
Why CleanSpark Stock Was a Winner on Wednesday
CleanSpark's (NASDAQ:CLSK) final earnings release of its current fiscal year was published after market hours on Tuesday. The following day, investors showed their somewhat cautious appreciation for the company's performance by trading its shares up by almost 1.3%. While not every metric in CleanSpark's fourth quarter was impressive, the company improved several important line items.
We can't say that for net revenue, as it declined to $120.9 million from $223.7 million in the fourth quarter of 2025. That wasn't a shock or surprise, however, as the company's legacy business of Bitcoin (CRYPTO:BTC) mining was affected by a drop in the crypto's average price while it was building out its artificial intelligence (AI) data center business.
Image source: Getty Images.
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