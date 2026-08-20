Cot a Aktie
WKN DE: A1WY6X / ISIN: US2220702037
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20.08.2026 17:38:31
Why Coty Stock Crashed Today
Cosmetics company Coty (NYSE: COTY), which sells under such well-known brand names as CoverGirl, Jovan, Max Factor, and Nautica, tumbled 10% through 10:10 a.m. ET Thursday after missing on earnings last night.Heading into its fiscal Q4 2026 report, analysts expected Coty to lose $0.01 per share on just under $1.2 billion in sales for the quarter. In fact, Coty lost $0.02 per share despite sales approaching $1.3 billion. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Coty Inc (A)
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04.05.26
|Ausblick: Coty A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Coty A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Coty Inc (A)
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|Coty Inc (A)
|2,08
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