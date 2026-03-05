CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
|
05.03.2026 18:16:07
Why CPI Card Group Stock Popped Today
CPI Card Group (NASDAQ: PMTS) stock soared 41.4% through 11:50 a.m. ET Thursday, breaking above a $200 million market capitalization again for the first time this year, despite reporting only mixed results for fiscal Q4 2025.Heading into the report, analysts forecast the credit card manufacturer to earn $0.69 per share on sales of $145.2 million. In fact, earnings were only $0.62 per share -- but sales raced past expectations to land at $153 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu CPI CorpShs
Analysen zu CPI CorpShs
Aktien in diesem Artikel
|CPI Card Group Inc Registered Shs
|15,00
|38,89%
