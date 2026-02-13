CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
|
13.02.2026 15:21:22
January US CPI not weak enough to justify near-term cut
Inflation slightly below expectations unlikely to persuade policymakers that further easing is necessary soonWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!