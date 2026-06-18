CRISPR Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137
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18.06.2026 15:00:00
Why CRISPR Therapeutics Stock Has Been on a Roller-Coaster Ride This Year
CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) has been anything but stable this year. Over the past six months, the stock has experienced sharp swings as the market attempts to determine whether CRISPR is becoming a commercial-stage biotech company or a high-risk clinical-stage play.The answer is somewhere in between.CRISPR Therapeutics' biggest milestone came in late 2023, when CASGEVY, the gene-editing therapy it developed alongside Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX), became the first CRISPR-based treatment ever approved by regulators for the treatment of sickle cell disease. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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