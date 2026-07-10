Criteo Aktie
WKN DE: A1W5UR / ISIN: US2267181046
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10.07.2026 23:28:18
Why Criteo Stock Was on Fire This Week
French adtech company Criteo (NASDAQ: CRTO) was the subject of some fairly robust takeover speculation this week, and opportunistic investors piled into it on the hopes it would sell for a substantial premium. The in-demand shares were rising by almost 20% week-to-date as of early Friday morning, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.That kicked off Monday afternoon, when Bloomberg published an article stating that investment firms Vista Equity Partners and Quinti Capital Partners were trying to acquire Criteo. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.05.26
|Ausblick: Criteo gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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10.02.26
|Ausblick: Criteo informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)