Critical Metals Aktie
WKN DE: A2QD57 / ISIN: GB00BJVR6M63
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27.04.2026 23:50:28
Why Critical Metals Stock Soared Almost 26% Higher Today
Critical Metals (NASDAQ: CRML), a rare-earth and lithium miner, was a scorching hot stock on Monday. It agreed to buy a peer, a move that will give it 100% ownership of a major rare-earth play across the Atlantic Ocean. It was little wonder that investors were excited to hear the news; they collectively traded Critical Metals' stock up by nearly 26% that trading session.Before market open, Critical Metals announced that it has signed a letter of intent to acquire all outstanding shares of peer European Lithium in an all-stock transaction. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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