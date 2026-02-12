Why Crocs Stock Jumped 20% Thursday Morning

CROCS Aktie

WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096

Comfort is apparently still king. At least that's what consumers of footwear maker Crocs (NASDAQ: CROX) are showing. The company crushed fourth-quarter earnings estimates, and the stock rocketed 22% higher at the start of trading. Crocs shares were still 19.4% higher as of 10:35 a.m. ET. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
