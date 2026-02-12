CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
|
12.02.2026 16:38:08
Why Crocs Stock Jumped 20% Thursday Morning
Comfort is apparently still king. At least that's what consumers of footwear maker Crocs (NASDAQ: CROX) are showing. The company crushed fourth-quarter earnings estimates, and the stock rocketed 22% higher at the start of trading. Crocs shares were still 19.4% higher as of 10:35 a.m. ET. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
