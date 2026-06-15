Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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15.06.2026 18:40:07
Why D-Wave Quantum Shares Are Soaring Today
Starting the shortened trading week on a bullish note, D-Wave Quantum (NYSE: QBTS) stock raced out of the gate this morning. With an analyst providing an auspicious outlook, investors are now running to pick up shares of the quantum computing stock.As of 12:20 p.m. ET, shares of D-Wave Quantum are up 13.6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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