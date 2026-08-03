Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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03.08.2026 21:24:00
Why D-Wave Quantum Stock Popped Today
D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS) stock soared 10.7% through 3:10 p.m. ET Monday after investment bank Wedbush assumed coverage of the stock with an outperform rating and $40 price target.Image source: Getty Images.Although valued at $6.7 billion in market capitalization, D-Wave is not profitable. It barely has even revenue -- just $12.4 million generated over the past 12 months. And yet, Wedbush argues today in a note covered by TheFly.com that "companies in the quantum computing market are defined by the solving of engineering and physics R&D challenges through successful execution against technology roadmap milestones," rather than by revenue and profit alone. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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