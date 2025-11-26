Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
26.11.2025 17:28:21
Why Dell Technologies Stock Rallied Today
Dell Technologies (NYSE: DELL) stock has been declining over the last month as investors have become skeptical of the artificial intelligence (AI) sector. The AI server provider mostly dispelled those fears with its earnings announcement last night, however. Shares jumped in response. As of 11:25 a.m. ET, Dell stock had rallied 5.8% even after its fiscal 2026 third-quarter revenue slightly missed analyst estimates. That's because the current quarter's guidance shows that the AI business remains impressive. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologiesmehr Nachrichten
|
26.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
26.11.25
|MARKT USA/Thanksgiving-Laune - Dell nach Zahlen fest, HP schwach (Dow Jones)
|
26.11.25
|MARKT USA/Stimmung weiter zuversichtlich - Dell nach Zahlen fest, HP schwach (Dow Jones)
|
25.11.25
|Ausblick: Dell Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.11.25
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)