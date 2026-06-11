Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
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11.06.2026 04:55:57
Why Devon Energy Stock Rallied Today
Shares of Devon Energy (NYSE: DVN) rose on Wednesday after the hydrocarbon exploration specialist provided investors with an updated operational forecast for 2026. Image source: Getty Images.Devon completed its $58 billion merger with fellow oil and gas producer Coterra Energy in May. The combination created a more financially sound shale operator with a leading presence in the oil-rich Delaware Basin.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Devon Energy Corp.
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10.06.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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10.06.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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10.06.26
|Handel in New York: S&P 500 mittags im Minus (finanzen.at)
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10.06.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
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09.06.26
|S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Devon Energy von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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02.06.26
|S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Devon Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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26.05.26
|S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Devon Energy von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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19.05.26
|S&P 500-Wert Devon Energy-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Devon Energy von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Devon Energy Corp.
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