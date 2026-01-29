Energy Fuels Aktie
Why Did Energy Fuels Stock Crash Today?
Energy Fuels (NYSEMKT: UUUU) stock collapsed in early trading this morning, falling 15.3% through 10:40 a.m. ET after the U.S. Department of Energy (DOE) issued a rather innocuous request for information (an "RFI," a preparatory step in the government contracts process that precedes issuing a request for proposals).This RFI invites states to express interest in hosting "Nuclear Lifecycle Innovation Campuses." These campuses could contain advanced nuclear reactors, and also conduct "nuclear fuel lifecycle" activities, including "fuel fabrication, enrichment, reprocessing used nuclear fuel, and disposition of waste."The RFIs must be submitted by April 1, 2026. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
