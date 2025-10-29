Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
29.10.2025 18:02:43
Why Did Garmin Stock Tank Today?
Garmin (NYSE: GRMN) reported strong third-quarter earnings today. That might have investors wondering why the stock is crashing. The Global Positioning System (GPS) technology company said sales rose by double digits and raised its profit forecast for the full year.Yet Garmin shares were lower by 9.1% as of 12:50 p.m. ET. So what gives?Image source: Garmin.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
