Garmin Aktie
WKN DE: A1C06B / ISIN: CH0114405324
|Garmin-Investmentbeispiel
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Garmin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 100,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,928 Garmin-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 248,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 462,92 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 146,29 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Garmin belief sich zuletzt auf 47,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Garmin Ltd.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.25
|Ausblick: Garmin gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.25