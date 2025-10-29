NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Garmin von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Garmin-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Garmin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 100,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,928 Garmin-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 248,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2 462,92 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 146,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Garmin belief sich zuletzt auf 47,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at