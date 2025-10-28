Ausblick: Garmin gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Garmin wird am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,99 USD. Dies würde einer Verringerung von 3,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Garmin 2,07 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,78 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 12,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Garmin einen Umsatz von 1,59 Milliarden USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,16 USD, gegenüber 7,30 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 7,17 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,30 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at