General Motors Aktie

General Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 19:58:38

Why Did GM Stock Suddenly Jump 20% Higher?

Over the past eight trading days, the share price of General Motors (NYSE: GM) has popped. The stock closed at $58 a share on Oct. 20, and by Oct. 29 it was just below $70. That's a gain of more than 20% in little more than a week.So, what's going on with the typically staid and boring automaker?Solid third-quarter results, which the company posted on Oct. 21, had a lot to do with it. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu General Motorsmehr Nachrichten