General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
|
30.10.2025 19:58:38
Why Did GM Stock Suddenly Jump 20% Higher?
Over the past eight trading days, the share price of General Motors (NYSE: GM) has popped. The stock closed at $58 a share on Oct. 20, and by Oct. 29 it was just below $70. That's a gain of more than 20% in little more than a week.So, what's going on with the typically staid and boring automaker?Solid third-quarter results, which the company posted on Oct. 21, had a lot to do with it. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Motorsmehr Nachrichten
|
23.10.25
|S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.10.25
|Fehlende Impulse in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels wenig bewegt (finanzen.at)
|
21.10.25
|General Motors-Aktie höher: Jahresziele angehoben (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Handel in New York: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
21.10.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
21.10.25
|ROUNDUP: General Motors sieht im Tagesgeschäft Besserung - Aktie springt hoch (dpa-AFX)
|
21.10.25
|Börse New York: S&P 500 legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
21.10.25
|GM shares rally 15% as carmaker lifts profit guidance on lower tariff exposure (Financial Times)