IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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08.06.2026 18:12:41
Why Did IonQ Stock Bounce Back Today?
Easy go, easy come.Shares of IonQ (NYSE: IONQ), the quantum computing start-up, crashed alongside everything else "tech" last week, closing the week down a staggering 21.2%. When this happened, I had a few encouraging words for investors: there was no specific bad news about IonQ.Today, it seems many are coming around to this view -- and IonQ stock is bouncing back 10.5% through 11:55 a.m. ET.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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