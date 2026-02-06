IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
Why Did IonQ Stock Skyrocket on Friday?
Shares of IonQ Inc (NYSE: IONQ) jumped on Friday, finishing the day up 15%. The quantum computing stock's surge wasn't driven by company-specific developments. Instead, IonQ shares rode a broader tech rally after a punishing week for the sector.The Nasdaq Composite had dropped 4.5% over the prior four trading sessions as investors fled tech stocks amid fresh concerns about artificial intelligence (AI) spending sustainability. That reversed course today as investors jumped back in, and the tech-heavy index finished the day up 2.1%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
