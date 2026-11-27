Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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27.11.2026 19:49:46
Why Did Redwire Stock Pop on Friday
On a holiday-shortened Friday in a holiday-shortened week, space company Redwire (NYSE:RDW) stock was one of the market's strongest performers, rising nearly 10% at one point before closing the day up 7.6%.
And here's the strangest part: There doesn't appear to be any news to explain it. No analyst upgrades, no price target changes -- not so much as a press release from Redwire itself to explain the move.
Image source: Getty Images.
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