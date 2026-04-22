Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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22.04.2026 16:59:14
Why Did Redwire Stock Pop Today?
Redwire (NYSE: RDW) stock jumped 12.1% through 10:40 a.m. ET this morning -- but don't get too excited. The most obvious news behind today's "giant leap" is a bit of PR for Redwire.As the company just announced, it has just signed a "multi-year marketing partnership with the Washington Commanders" football team. Specifics aren't clear, but appear to involve "military appreciation initiatives" and also perhaps the provision of drones to film NFL games. (Redwire says it will be the Commanders' "drone technology partner.") Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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