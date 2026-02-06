Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
06.02.2026 23:19:34
Why Did Rigetti Computing Stock Soar 18.3% Today?
Shares of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) soared on Friday, finishing the day up 18.3%.The major gain wasn't driven by company-specific news; rather, the quantum computing developer's stock was caught up in a broader tech rally.After a brutal four days of trading that saw the tech-heavy Nasdaq Composite lose nearly 4.5%, today marked a sharp reversal, with the index finishing the day up 2.1%. The sell-off was sparked by renewed fears of an artificial intelligence (AI) bubble, fueled by a round of big tech earnings revealing that the already staggering spending spree is accelerating. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|14,90
|17,79%
