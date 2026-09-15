Robinhood Aktie
WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027
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15.09.2026 17:03:43
Why Did Robinhood Markets Stock Drop Today?
Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) stock slipped 3.3% through 10 a.m. ET Tuesday -- and here's the thing: The biggest news about Robinhood today is good news.
As StreetInsider.com reports, analyst Ramsey El-Assal at investment banker Cantor Fitzgerald just reiterated his "overweight" rating on Robinhood stock, insisting the $110 stock is worth nearly twice its price: $212 per share.
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