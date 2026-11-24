Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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24.11.2026 19:17:12
Why Does Anthropic Stock Keep Dropping?
Claude-creator Anthropic (NASDAQ:ANT) has been a publicly traded company less than four full days now -- and its stock price has declined every single day. As of 1 p.m. ET Tuesday, the stock is down another 7%.
This is not what investors bargained for when they bought the Anthropic IPO.
Image source: Getty Images.
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