Dollar Tree Aktie
WKN DE: A0NFQC / ISIN: US2567461080
|
01.06.2026 02:11:50
Why Dollar Tree Stock Surged This Week
Shares of Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) climbed more than 20% this past week after the discount chain reported strong quarterly operating metrics.Image source: Getty Images.Dollar Tree's net sales rose 7.2% year over year to $5 billion in its fiscal first quarter ended May 2. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dollar Tree Inc
|
28.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
28.05.26
|Börse New York: S&P 500 beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26
|Handel in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
28.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
28.05.26