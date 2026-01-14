Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
|
15.01.2026 00:13:40
Why Dow Stock Floated Higher Today
An optimistic analysis of the U.S. plastics market was the spark that ignited a surge in Dow (NYSE: DOW) stock on Hump Day. The storied chemical company, which has been a laggard of a stock over the past year or so, saw its price leap more than 6% skyward as a result. Before market open that day, Research and Markets published a report on the state of the market. Titled "The United States Plastic Market Report by Type, Application, End User, States and Company Analysis 2025-2033," the report asserts that the domestic plastics industry is positioned for robust growth in the coming years. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dow Inc
|
14.01.26
|Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
14.01.26