Duolingo Aktie

Duolingo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068

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24.07.2026 17:34:00

Why Duolingo Stock Plunged 10% This Week

Shares of the language learning company Duolingo (NASDAQ: DUOL) fell by 9.8% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, as investors grow increasingly concerned about AI disruption. Duolingo will report its second-quarter 2026 results early next month, and shareholders could be paring back their holdings now, in anticipation of a rough quarter. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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