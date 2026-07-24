Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
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24.07.2026 17:34:00
Why Duolingo Stock Plunged 10% This Week
Shares of the language learning company Duolingo (NASDAQ: DUOL) fell by 9.8% this week, according to data provided by S&P Global Market Intelligence, as investors grow increasingly concerned about AI disruption. Duolingo will report its second-quarter 2026 results early next month, and shareholders could be paring back their holdings now, in anticipation of a rough quarter. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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21.07.26
|Erste Schätzungen: Duolingo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.05.26
|Ausblick: Duolingo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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25.02.26
|Ausblick: Duolingo mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)