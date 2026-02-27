Duolingo Aktie
WKN DE: A3CWBB / ISIN: US26603R1068
|
27.02.2026 22:03:44
Why Duolingo Stock Plunged Today
Duolingo (NASDAQ: DUOL) had a tough day on Friday. After reporting Q4 2025 results on Wednesday evening, the online language-learning specialist's stock opened 21.7% lower. It didn't quite stick to the bottom, but still held on to a 15% price drop just before the closing bell.The Q4 results exceeded Wall Street's targets across the board. Revenue rose 35% year-over-year to $283 million while the bottom line rose from $0.32 to $0.92 per share.The number of daily active users (DAUs) rose 30% to 52.7 million. Bookings (the total dollar value of new subscriptions and ad sales in this reporting period) increased by 24% and free cash flow rose 16% to $80.9 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Duolingo Inc
