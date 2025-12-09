Dyne Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QB6B / ISIN: US26818M1080
|
10.12.2025 00:22:46
Why Dyne Therapeutics Stock Tanked on Tuesday
It isn't unusual for a biotech to raise capital after it posts positive results from a clinical trial. In the case of a new fundraising effort by Dyne Therapeutics (NASDAQ: DYN), however, investors aren't happy that the biotech is going to the well. Following the announcement of a significant secondary stock issue, market players traded out of Dyne on Tuesday, leaving its shares with a nearly 17% loss.Just after market close on Monday, Dyne announced that it has launched an underwritten public offering of $300 million worth of its common stock. The underwriters of the issue, which include Morgan Stanley and Jefferies, have been granted a 30-day option to collectively purchase up to an additional $45 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dyne Therapeutics Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Dyne Therapeutics Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dyne Therapeutics Inc Registered Shs
|18,44
|-16,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.