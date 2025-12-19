EchoStar a Aktie

EchoStar a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US2787682051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.12.2025 00:55:13

Why EchoStar Stock Crept Higher Today

A rather up-and-down stock lately, satellite technology specialist EchoStar (NASDAQ: SATS) had a good trading session on Friday. Its shares rose by more than 1%, edging past the bellwether S&P 500 index, largely on an analyst's rather generous price target raise. The person behind the raise was Deutsche Bank (prognosticator Bryan Kraft. Well before market open that day, Kraft elected to boost his fair value assessment on EchoStar to $131 per share, up quite some distance from his previous level of $97. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu EchoStar Corp Registered Shs -A- When Issuedmehr Nachrichten