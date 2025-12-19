EchoStar a Aktie
ISIN: US2787682051
|
20.12.2025 00:55:13
Why EchoStar Stock Crept Higher Today
A rather up-and-down stock lately, satellite technology specialist EchoStar (NASDAQ: SATS) had a good trading session on Friday. Its shares rose by more than 1%, edging past the bellwether S&P 500 index, largely on an analyst's rather generous price target raise. The person behind the raise was Deutsche Bank (prognosticator Bryan Kraft. Well before market open that day, Kraft elected to boost his fair value assessment on EchoStar to $131 per share, up quite some distance from his previous level of $97. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
