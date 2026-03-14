El Pollo Loco Holdings Aktie
WKN DE: A117LA / ISIN: US2686031079
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14.03.2026 01:17:10
Why El Pollo Loco Stock Popped Today
Shares of El Pollo Loco (NASDAQ: LOCO) surged on Friday after the fire-grilled chicken chain's profits surpassed investors' expectations.Image source: Getty Images.El Pollo Loco's fourth-quarter revenue rose 8% year over year to $123.5 million, though $5.8 million of those sales were due to an additional operating week compared to the fourth quarter of 2024. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu El Pollo Loco Holdings Inc
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11.03.26
|Ausblick: El Pollo Loco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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26.02.26
|Erste Schätzungen: El Pollo Loco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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29.10.25
|Ausblick: El Pollo Loco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu El Pollo Loco Holdings Inc
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