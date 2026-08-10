The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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10.08.2026 23:53:52
Why Eli Lilly Topped the Market Today
Eli Lilly (NYSE: LLY) had a fine start to the trading week. On Monday, its stock rose by almost 4% on news that a key European regulator had approved one of its star medications. That also provided plenty of optimism for these types of drugs, which have been hotly popular for years now.The product in question is Lilly's Foundayo, its first weight-loss pill (not to be confused with the company's Zepbound, an obesity treatment delivered via injection). On Monday, the U.K.'s Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) approved Foundayo for both weight management and type 2 diabetes. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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