EverCommerce Aktie
WKN DE: A3CTLF / ISIN: US29977X1054
|
07.11.2025 19:16:36
Why EverCommerce Stock Is Plummeting Today
EverCommerce (NASDAQ: EVCM) stock is getting crushed in Friday's trading. The software-as-a-service (SaaS) specialist's share price was down 19.9% as of 12:45 p.m. ET. Meanwhile, the S&P 500 was down 1.1%, and the Nasdaq Composite had pulled back by 1.7%.EverCommerce published its third-quarter results after yesterday's market close, posting earnings that were in line with Wall Street's target and sales that fell short of expectations. With today's valuation contraction, the stock is now down roughly 16% year to date.
Aktien in diesem Artikel
|EverCommerce Inc Registered Shs
|9,35
|-19,33%
