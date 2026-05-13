Evolv Technologies a Aktie
WKN DE: A3CXT2 / ISIN: US30049H1023
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14.05.2026 01:17:41
Why Evolv Technologies Stock Plummeted Today
Evolv Technologies (NASDAQ: EVLV) stock suffered a double-digit sell-off in Wednesday's trading. The company's share price fell 13.5% in the session.Evolv published its first-quarter results after the market closed yesterday and reported earnings that were in line with Wall Street's forecast, and sales that beat Wall Street's expectations. The company also raised its full-year sales guidance, but it wasn't enough to prevent sell-offs for the stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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