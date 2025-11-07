WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
07.11.2025 23:17:37
Why eXp World Holdings Stock Surged by 11% Today
Next-generation real estate brokerage eXp World Holdings (NASDAQ: EXPI) looked like an investment as safe as houses Friday. On the back of a solid quarterly earnings report, investors eagerly snapped up its shares to boost them to an over 11% gain on the day. With that performance, the stock trounced the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), which crawled up only by 0.1%. For its third quarter, eXp managed to increase its revenue by 7% year over year to $1.32 billion. A far more encouraging dynamic was apparent on the bottom line, as the company flipped to a net profit of almost $3.5 million ($0.02 per share) according to generally accepted accounting principles (GAAP), from the year-ago loss of over $8.5 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WORLD CO. LTD. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu WORLD CO. LTD. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|WORLD CO. LTD. Registered Shs
|2 767,00
|1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.