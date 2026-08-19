Fabrinet Aktie
WKN DE: A0Q2S5 / ISIN: KYG3323L1005
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19.08.2026 02:48:53
Why Fabrinet Stock Just Plummeted
Fabrinet (NYSE: FN) stock got hit with a big pullback in Tuesday's trading. The optical technologies specialist's share price fell 19.4% in a session that saw the S&P 500 decline 0.7% and the Nasdaq Composite decline 1.4%. After the market closed yesterday, Fabrinet published results for the fourth quarter of its 2026 fiscal year -- which wrapped on June 26. The company posted fiscal Q4 results that exceeded Wall Street's targets, but investors weren't happy with management's forward guidance. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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16.08.26
|Ausblick: Fabrinet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.05.26
|Ausblick: Fabrinet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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